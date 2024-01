Se in Italia o altri Paesi europei si registrano temperature miti e insolite per la stagione invernale, l’esatto opposto accade in Svezia, più precisamente a Kvikkjokk-Årrenjarka, nella Lapponia svedese, dove si sono registrati -43,6 gradi, la temperatura più fredda mai rilevata negli ultimi 25 anni.

Il grande freddo proveniente dalla regione artica sta mettendo a dura prova il sud della Svezia dove, per diverse ore, centinaia di auto sono bloccate sulla strada E22, tra Hörby e Kristiansanda, causa di una bufera di neve. Dopo 24 ore cresce l’insofferenza degli automobilisti bloccati, sul posto sono intervenute le forze armate svedesi con dodici cingolati per prestare soccorso, consegnare cibo e acqua, e iniziare a spalare la neve per liberare i veicoli. Secondo le stime delle autorità la strada non sarà percorribile prima di metà giornata.

Ma i disagi non sono conclusi, il freddo estremo e la bufera di neve ha provocato l’interruzione dei trasporti in varie zone della Scandinavia, con diversi ponti chiusi, servizi ferroviari sospesi, poi la chiusura delle scuole e alcune cittadine come Alvsbyn, in cui 4mila case sono rimaste senza elettricità. La morsa del freddo non ha intenzione di allentarsi e queste temperature glaciali, secondo i meteorologi, sabato raggiungeranno Stoccolma e non solo, nel fine settimana è prevista anche una forte ondata di freddo in Norvegia, tanto che a Oslo le temperature potrebbero scendere fino a -27 gradi, come anche a Mosca, dove il freddo della Siberia ha fatto crollare le temperature a –30 gradi.