Massimo Boldi ha ripercorso la sua carriera. Un percorso professionale caratterizzato da successi cinematografici, incomprensioni, chiarimenti con colleghi e belle donne. Intervistato dal Corriere della Sera, l’attore si è detto felice di come sta proseguendo la propria vita. Il rapporto con figli e nipote è roseo, anche se una ‘velata macchia agrodolce’ si percepisce dalle parole del 78enne. Il rammarico? Boldi non immaginava che “arrivato a fine carriera avrei avuto difficoltà a fare un film, il film che vorrei quantomeno”, ha spiegato.

“Ho recitato con Cindy Crawford e Bo Derek, ma la più bella era Ornella Muti“, ha detto il comico che ha poi aggiunto un retroscena legato ad un suo passato innamoramento: “Sono rimasto vedovo 20 anni fa e ho avuto degli amori importanti. Una di loro mi ha tradito con il mio migliore amico. Mi sono sempre chiesto perché non me lo abbiano detto. Invece l’ho scoperto pedinandola: è finita male, l’ho cuccata con le mani nella marmellata”, ha raccontato.

Boldi ha inoltre smentito una lite che avrebbe visto coinvolto lui e Christian De Sica: “Siamo amici, chi dice che abbiamo litigato mente, siamo in ottimi rapporti, abbiamo solo intrapreso delle strade diverse. Avevamo proposto a Paolo Virzì un film dal titolo ‘Morti dal ridere‘, i protagonisti muoiono, ma io e Christian riusciremmo lo stesso a far ridere…”. Sul grande schermo poi “ho portato il classico bauscia sullo schermo, Christian era il mio omologo a Roma. Tutto nasceva dalla osservazione della gente, di quello che faceva nella vita. Ho sempre imitato personaggi esistenti”, ha aggiunto.

Il personaggio più iconico rappresentato dall’attore è senz’altro Max Cipollino: “Lui è la mia maschera. È nato negli Anni 80, quando facevo con Teo Teocoli ad Antenna 3 Lombardia quattro ore di diretta, con le battute ‘Lo so, lo so… non lo sapessi ma lo so’. Era un adulto rimasto bambino, la gente lo amava per questo”, ha concluso.