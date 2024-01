Dopo i 50 anni le donne smettono di essere interessate agli appuntamenti romantici? L’esperta di relazioni e ‘dating coach’ Julie Spira, ha spiegato al Daily Mail di come alcune donne a un certo punto si stufino di cercare un partner per la vita e preferiscano concentrarsi sull’amore per se stesse. I suoi esempi riguardano alcune celebrità, a cominciare da Linda Evangelista. La supermodella, 58 anni, ha detto al Sunday Times di non essere affatto interessata a uscire qualcuno e tantomeno a dormirci insieme: “Mi dà fastidio sentirlo respirare”, le sue parole. Evangelista è stata sposata con Gérald Marie ma ha divorziato nel 1993. Sulla stessa falsariga Drew Barrymore, 48 anni, che al New York Times ha detto: “Ho passato gran parte della mia vita ad essere ‘innamorata del romanticismo’, del ‘drama’ e tutto il resto. Mi sono semplicemente esaurita”. L’attrice si è sposata 3 volte. Ora, secondo l’esperta di relazioni sentimentali, le cose starebbero così: “Supponiamo che una donna sia finanziariamente autonoma e che abbia trascorso un periodo significativo da sola, senza avere una relazione. In questo caso, spesso non cercherà un nuovo partner romantico. Con il passare degli anni, prendersi cura di un partner può significare anche avere a che fare con i suoi problemi di salute e semplicemente, alcune donne non vogliono assumere il ruolo di ‘caregiver’ essendo a loro volta non più giovani”. Verrebbe da obiettare che c’è un che di egoistico in tutto questo e che, appunto, manca la ‘variabile amore’. Ma l’esperta aggiunge: “Mettiamo poi che una donna abbia avuto diverse relazioni brevi, o anche solo di una notte. L’idea di continuare così a un certo punto smette di essere allettante”. Ma non desiderare un partner – precisa Spira – “non significa solitudine. Anzi, per le donne over 50 la vita sociale resta molto importante, anche se non hanno alcuna intenzione di dedicarsi a ua relazione”. Insomma, sarebbero queste le ragioni che spingono diverse celebrities ad affermare il piacere del non intavolare una frequentazione amorosa. Jane Fonda, che di anni ne ha 86, a Page Six ha detto di vivere da sola e di stare benissimo e quanto alla domanda sulla “voglia di sesso selvaggio” ha risposto: “No, zero. Non ho tempo. Sono vecchia e ne ho avuto così tanto che ora non ne ho bisogno perché sono troppo impegnata”. Poi che la splendida Diane Keaton, 77 anni, che dice, invece, di non ricevere mai attenzioni romantiche e di non avere un appuntamento da circa 35 anni: “Ultima volta che mi sono concessa un’uscita romantica ne avevo 30”. Una tendenza, o semplicemente i casi di alcune celebrità che hanno sposato l’antico detto “meglio sole che male accompagnate?“.