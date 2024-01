Il petardo gli è esploso in mezzo alle gambe ed è stata necessaria un’operazione per la rimozione dei genitali. A Copertino, nel Salento, uno dei casi più gravi tra i feriti per i botti di Capodanno. Un 22enne è stato ricoverato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove sono stati riscontrate ferite serie a entrambe le gambe, al polso sinistro, un trauma cranico, un trauma facciale e al tronco dei genitali. Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, il giovane era in condizione critiche e i medici hanno dovuto optare per un intervento chirurgico che ha comportato l’amputazione dei genitali. Il 22enne è tuttora sotto osservazione in ospedale.

Il giovane ha riportato le conseguenze più gravi, ma ci sono stati altri sei feriti accertati dalla Polizia di Stato per lo scoppio di petardi a Lecce e provincia. A Surbo un uomo di 30 anni è rimasto ferito alla testa. Lo stesso è stato dimesso con terapia domiciliare. A Monteroni di Lecce anche qui un uomo di 30 anni è stato ferito alla testa da un petardo. Lo stesso è stato dimesso con terapia domiciliare. A Squinzano un uomo di 47 anni ha riportato ferite alla gamba sinistra. Ha subito un intervento alla mano destra. Sempre a Copertino, un 43enne ha riportato un trauma alla mano sinistra, al polso destro e al torace ed attualmente ricoverato nel reparto di Ortopedia con prognosi di 25 giorni. A Gallipoli un uomo di 43 anni ha riportato ustioni all’addome, alla coscia sinistra e alla coscia destra, con prognosi di 20 giorni. Ancora a Gallipoli, infine, un giovane di 20 anni ha riportato ferite all’occhio sinistro. È stato già dimesso.

Foto d’archivio