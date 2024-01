Un altro Capodanno che inizia con morti e feriti. A Napoli una 45enne è morta dopo essere stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli. Era stata colpita mentre festeggiava con i parenti all’interno di un’abitazione ad Afragola, in provincia di Napoli. Accompagnata al pronto soccorso dal personale del 118, Concetta Russo è stata considerata subito in pericolo di vita. Un caso analogo rispetto a quanto accaduto nel rione Forcella dove un’altra donna, una 50enne, è rimasta ferita all’addome da un colpo d’arma da fuoco che l’ha raggiunta mentre assisteva dal balcone di casa allo spettacolo dei fuochi pirotecnici. In totale sono 36 le persone ferite – di cui tre minori – nel Napoletano.

Il dato fornito dalla Questura di Napoli segna un aumento del fenomeno rispetto allo scorso anno quando i feriti a causa dei botti tra Napoli e provincia furono sedici, meno della metà. Tra i feriti registrati anche n algerino di 50 anni ricoverato in prognosi riservata all’ospedale napoletano Vecchio Pellegrini per ferita da arma da fuoco alla spalla destra. L’uomo ha raccontato di trovarsi in via Marina, a Napoli, quando da un’autovettura in corsa sarebbe stato esploso un colpo di arma da fuoco.

Due 17enne sono arrivati all’alba nell’ospedale di Giugliano con gravi ustioni al volto e alle mani. Da una prima sommaria ricostruzione pare che i due si siano feriti nel tentativo di accendere un grosso petardo a Melito di Napoli, in via Don Raffaele Abete. Il primo minore è in prognosi riservata, in pericolo di vita. Il secondo minore è in attesa di intervento chirurgico alla mano, non in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Melito.

Milano – Momenti di tensione nel quartiere San Siro a Milano, dove in via Zamagna e in piazza Selinunte gli agenti del reparto mobile della polizia sono dovuti intervenuti per dei giovani che, a più riprese, hanno accatastato masserizie per darle poi alle fiamme e danneggiato il vetro di un veicolo della polizia. Poi c’è stato un nuovo intervento, come racconta il Corriere della Sera, quando alcuni giovani hanno iniziato a lanciare sassi in direzione degli agenti. In quest’occasione è stato danneggiato il vetro di un furgone della polizia polizia ma non ci sono stati scontri con gli agenti. Sono invece complessivamente circa 25mila le persone che hanno festeggiato il capodanno in piazza Duomo a Milano.

Roma e Verona – È di 16 persone ferite il bilancio dei feriti dallo scoppio di petardi tra Roma e provincia durante i festeggiamenti della notte di San Silvestro. I casi più gravi riguardano due ragazzi che hanno riportato lesioni permanenti alle mani. I fatti si sono verificati uno a Guidonia, nell’hinterland della Capitale, e l’altro in zona Valcanneto nel comune di Cerveteri. Due persone sono rimaste gravemente ferite a San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona. Il Suem 118 riporta che i due feriti hanno riportato gravi danni alle mani e ustioni al volto in seguito dello scoppio degli ordigni, e sono stati ricoverati all’ospedale di Borgo Trento di Verona. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, anche i Carabinieri

Gli interventi dei vigili del fuoco – Tanto lavoro anche per i vigili del fuoco. Sono stati 703 gli interventi per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 646. Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti, alcune autovetture parcheggiate in strada. Il numero maggiore in Emilia-Romagna, dove sono stati 101. Gli altri interventi sono stati in Piemonte 46, Lombardia 69, Veneto e Trentino Alto Adige 47, Friuli Venezia Giulia 21, Liguria 42, Toscana 49, Marche 25, Umbria 22, Lazio 74, Abruzzo 16, Molise 1, Campania 38, Basilicata 6, Calabria 9, Puglia 60, Sicilia 52, Sardegna 25. I pompieri sono intervenuti insiemi ai carabinieri della compagnia di Bagnoli in via dell’Epomeo per un’auto in fiamme. Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che un uomo, a bordo della propria fiat Panda in compagnia della moglie e del cognato, mentre guidava sarebbe passato su un petardo appena lanciato dall’alto. L’ordigno, una volta esploso, avrebbe danneggiato la parte anteriore dell’auto andata a fuoco. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma.