Follia nella notte di Capodanno, a Molfetta, in provincia di Bari, dove una decina di ragazzi ha ribaltato un’auto in piazza Vittorio Emanuele a riempiendola di petardi. Poi, cappucci sul volto, i giovani sono scappati mentre altri amici li riprendevano in un video, che è stato diffuso sui social. “Gran parte degli autori della devastazione della notte di Capodanno sono stati individuati – scrive su Facebook il sindaco, Tommaso Minervini – n quella zona deve essere prontamente ripristinata la sicurezza e la legalità. Anche la Procura minori è interessata. La vicenda di questa notte sarà portata all’attenzione dei livelli provinciali di tutte le forze dell’ordine e del Prefetto. Molfetta merita rispetto e sicurezza”