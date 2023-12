La polizia tedesca ha annunciato di aver arrestato tre persone che avrebbero pianificato un attentato contro la cattedrale di Colonia la notte di Capodanno. Il “presunto mezzo di attacco” era un’auto, ha detto la polizia locale, aggiungendo che le misure di sicurezza sono state rafforzate intorno alla chiesa. I sospettati fanno parte di “gruppi di islamisti”, ha detto il ministro degli Interni del Land Herbert Reul in una conferenza stampa. Un arresto per le stesse motivazioni era stato effettuato poco prima di Natale.

Le autorità tedesche, come quelle austriache, sono in allerta da giorni per l’allarme terrorismo. Già il 22 dicembre avevano volto un’operazione di controllo all’interno della cattedrale di Colonia che è stata perquisita: la polizia era intervenuta con i cani anti-esplosivo per assicurarsi che nella chiesa non siano già stati collocati oggetti pericolosi ed erano state adottate speciali misure di protezione.

Gli agenti armati di mitragliatori e indossando giubbotti protettivi saranno schierati in città e la cattedrale gotica della città ha annunciato che aprirà solo per le funzioni religiose fino a nuovo avviso “a causa dell’attuale situazione di sicurezza”, secondo una dichiarazione pubblicata sui social media. Allerta anche in Francia dove verranno schierati 90.000 agenti mentre il Paese si trova ad affrontare una “minaccia terroristica molto elevata”, ha affermato il ministro degli Interni Gérald Darmanin. “Ho chiesto una mobilitazione molto forte della nostra polizia e dei nostri gendarmi in un contesto di altissima minaccia terroristica a causa, ovviamente, di ciò che sta accadendo in Israele e Palestina”, ha aggiunto Darmanin.