a cura di Brenda Ferretti, campaigns manager di Essere Animali

In questo periodo dell’anno c’è chi fa il conto alla rovescia per l’arrivo dell’anno nuovo e chi invece per Veganuary, il gennaio vegan — e noi di Essere Animali siamo decisamente tra questi ultimi! Mancano solo un paio di giorni finalmente e riprenderà il via la sfida mondiale di cui siamo partner ufficiali in Italia e che ogni gennaio da dieci anni coinvolge centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, accompagnandole a provare un’alimentazione vegetale per 31 giorni.

Un mese intero di ricette gustose e consigli quotidiani completamente gratuiti, basta iscriversi al sito www.veganuary.it e selezionare la data di inizio prescelta. Quest’anno chi partecipa riceverà una sorpresa a dir poco speciale: un ricettario che raccoglie le ricette preferite di diverse personalità del mondo dello sport, cantanti, giornalisti e creator che si sono fatti promotori e promotrici di una scelta vegan o vegan friendly. Tra questi ci sono: Florencia Di Stefano-Abichain, speaker radiofonica e conduttrice, Rosita Celentano, attrice e conduttrice televisiva, il duo comico Le Coliche, la giornalista Roberta Ferrari e sua figlia Iris Ferrari, youtuber.

Non mancano poi gli influencer e i content creator che sosterranno Veganuary durante tutto il mese di gennaio con contenuti speciali sulle loro pagine. Degli esempi? Il duo Di Pazza, seguiti da oltre 130 mila persone e autori di ricette vegetali adatte a tutti i gusti, Charley e Anna, con oltre 400 mila follower, proprietari di un rifugio per animali e di un agriturismo, Mrs Veggy, che con le sue ricette veg e spesso gluten-free ha conquistato oltre 175 mila persone, e infine l’immancabile Silvia Goggi, medico specialista in scienze dell’alimentazione, co-fondatrice dell’app Planter e autrice di numerosi libri sull’alimentazione a base vegetale.

Per noi è entusiasmante vedere come la consapevolezza dell’impatto che i sistemi alimentari hanno sul pianeta, la nostra salute e la vita degli animali stia crescendo. Solo l’anno scorso sono state 700 mila le persone in tutto il mondo che hanno deciso di aderire all’iniziativa. Scegliere un’alimentazione a base vegetale non vuol dire isolarsi o fare rinunce e Veganuary riesce a dimostrarlo al meglio, creando un senso di comunità e mostrando l’enorme varietà di piatti che è possibile preparare mangiando vegetale. Che cosa aspetti allora? Iscriviti subito!