Dischi volanti sui cieli di Milano? No, sono le luci di un centro commerciale. Il tam tam sui social non ha conosciuto tregua per giorni, fin da prima di Natale. Dagli smartphone di chi ha attraversato la zona attorno a CityLife e San Siro sono state postate solo foto e video con cerchi di luce chiari che danzano nel cielo. Che roba è? Li vedete anche voi? Sono gli alieni! Segnalazioni, boutade, complotti e materiale video in nemmeno una settimana si sono sprecati, ma alla fine la realtà prosaica ha presentato il conto. Niente Ufo su Milano ma solo l’effetto magico di alcuni laser estremamente potenti proiettati verso il cielo dal Christmas Magic Village. I laser si trovano all’interno della vecchia Fiera, ora Allianz MiCo. Nel “village” si possono trovare numerose attrazioni a tema proprio composte da luci, albero di Natale e piste di pattinaggio. Insomma, per gli alieni a Natale tocca aspettare ancora.