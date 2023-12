Mio figlio è incapace di gestire le sue risorse finanziarie: voglio essere la sua tutrice. La celebre cantante e attrice Cher ha presentato istanza per la tutela legale di suo figlio 47enne, Elijah Blue Allman. Come riporta in esclusiva People, l’interprete di Stregata dalla luna sta cercando di diventare l’unica tutrice che può legalmente gestire il patrimonio del figlio in quanto ritenuto impossibilitato a farlo per problemi di dipendenza dalle droghe. “Bisogna proteggere la proprietà di Elijah da perdite o danni poiché attualmente è incapace di gestire i suoi beni a causa di gravi problemi di salute mentale e abuso di sostanze”, ha spiegatola 77enne star statunitense sottolineando che l’urgenza di fare da tutore ad Elijah derivi dal fatto che il figlio sta per ricevere importanti asset da un trust. Cher avrebbe intrapreso questa battaglia per estromettere Marieangela King, moglie di suo figlio, dalla gestione del patrimonio e delle nuove entrare di Elijah. La cantante ha puntualizzato che non intende affatto estromettere il figlio dalle future e prossime entrate, garantendogli una “regolare distribuzione” proveniente da questa nuova risorsa. Mamma Cher lo farebbe soltanto perché il rischio che i due coniugi dilapidino tutto in maniera dissennata è reale. Lo scorso ottobre la donna aveva assunto quattro agenti privati per prelevare con la forza il figlio dalla stanza d’hotel a New York dove si era asserragliato con la moglie. Elijah e Marieangela hanno poi divorziato ma l’uomo da solo non è minimamente in grado di fare da conto per sé. “Non sto soffrendo di alcun problema che milioni di persone negli Stati Uniti non abbiano. Sono solo una madre che cerca di aiutare un figlio. Questo significa essere madre: i figli sono gioia, ma anche dolore”, ha chiosato Cher.