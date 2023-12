“Abbiamo il permesso speciale di Bianca Berlinguer“, esordisce Mario Giordano annunciando la partecipazione di Mauro Corona a “Fuori dal Coro“. L’intervento dello scrittore non passa inosservato, mette nel mirino i ladri di case con parole molto dure: “Se occupassero il mio appartamento? Se non ci scappa il morto, ci scappa il ferito grave. Farsi giustizia da soli è un po’ esagerato, dicono, per me non lo è. Esorterei la Meloni a fare delle leggi di emergenza”.

“Ma dove siamo arrivati? Bisogna smantellarli, calci in culo. Altrimenti succedono cose gravi. Se trovano gente forzuta, come mio fratello, lì ci scappa il morto. Le forze dell’ordine li devono prendere per il coppino e buttarli sulla strada“, continua Corona che si mostra favorevole alla linea dura dopo aver ascoltato la storia di Attilio Fini, l’ex campione olimpica di scherma che a 93 anni ha messo ko il suo rapinatore: “Complimenti a questo signore che ha avuto coraggio. Bisogna pattugliare giorno e notte, spazzar via i delinquenti, deportarli su un’isola. Nella giustizia, la libertà…”. Lo scrittore commenta anche l’ormai noto caso Ferragni-Balocco: “Come diceva Emilio Fede: ‘Che figura di m…’. C’è un proverbio che dice: ‘Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino’. In questo caso la gattina ci ha lasciato la zampetta”.

“L’Italia, al di là delle battute, dal Tirolo alla Sicilia è la terra più bella del pianeta, come alimentari, come economia dell’alimentazione, come paesaggi, come mare, come spiaggi, come musica, come arte, come cultura. Se l’Italia fosse amministrata bene… Io spero nella Meloni, sono di sinistra ma spero nella Meloni. Che faccia quello che ha promesso”, conclude Corona che da martedì 2 gennaio tornerà al fianco di Bianca Berlinguer a “E’ sempre CartaBianca”.