Ogni Paese ha il suo reality di ‘tradimenti’ e così, quando a Temptation Island edizione Gran Bretagna uno dei concorrenti ha parlato di sesso e in particolare di “posizione del dosso“, le ricerche di questa variante da ‘sfoderare’ sotto le lenzuola si sono impennate su Google. Uno dei partner sta nella posizione del gatto (per dirla come nello yoga), con un cuscino sotto i fianchi per sollevare il bacino. Da qui nome, “posizione del dosso” (non siamo in esubero di creatività a quanto pare). Cosmopolitan ha chiesto quindi a Google di fornire una liste delle domande sul sesso più cercate dagli inglesi e si parte con il ‘classico’ “si può fare sesso in gravidanza?“. Ebbene, sì, a meno che il medico abbia raccomandato il contrario. Altro evergreen il “perché del sanguinamento dopo un rapporto sessuale” (tra i motivi, un’infezione o eccessiva secchezza vaginale), “quante calorie si bruciano durante il sesso?“, “dopo quanti appuntamenti è appropriato fare sesso?“, “Come si fa il sesso anale?“, “Perché non ho alcun tipo di desiderio?“. Una domanda bizzarra ma molto gettonata? “Come fanno sesso i pesci?“