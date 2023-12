Ministro delle Finanza ed ex presidente del Bundestag, è morto a 81 anni in Germania Wolfgang Schäuble. L’annuncio, come riportato da Tagesschau e altri media tedeschi, è stata data dalla famiglia e il decesso è avvenuto in casa la sera del 26 dicembre.

Il politico della Cdu è ricordato per aver preso parte ai negoziati che nel 1990 portarono alla riunificazione della Germania e per essere stato una figura centrale negli sforzi per condurre l’Europa fuori dalla crisi sul finire degli anni 2000. Era diventato ministro delle Finanze della Cancelliera Angela Merkel nell’ottobre 2009, poco prima che le rivelazioni sul crescente deficit di bilancio della Grecia scatenassero la crisi che travolse il continente, minacciando di destabilizzare l’ordine finanziario mondiale.

Sostenitore di lunga data di una maggiore unità europea, ha contribuito a condurre uno sforzo durato anni che mirava a un’integrazione più profonda e a regole più severe. Tuttavia in quegli anni la Germania è stata anche criticata a più riprese in quanto sostenitrice di misure di austerity. Dopo otto anni alla guida del ministero delle Finanze, Schaeuble aveva consolidato il suo status di statista anziano diventando presidente del parlamento tedesco.