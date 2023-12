Clima caldo e intimo, i colori del Natale e del varietà, amici, buona musica, risate, racconti e canzoni sono gli ingredienti migliori per il periodo natalizio. Stefano De Martino presenta il suo show del 26 dicembre, in prima serata su Rai2, “Da Natale a Santo Stefano”a FqLife, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. L’appuntamento è per martedì 26 dicembre dalle ore 15 su Facebook e YouTube FqMagazine e Il Fatto Quotidiano.