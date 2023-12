“Purtroppo Michi non è migliorato”. Non sono buone notizie quelle che Paola Caruso dà a Silvia Toffanin nel parlare del figlio a Verissimo. Il bambino, 4 anni, nei mesi scorsi è stato operato nella speranza che potesse tornare a camminare senza il tutore dopo che, lo scorso anno, in seguito a una puntura alla quale era stato sottoposto in Egitto per la febbre, aveva smesso di deambulare in autonomia per un danno al nervo sciatico.

COME STA IL FIGLIO DI PAOLA CARUSO – In lacrime nel programma di Canale 5 la showgirl racconta quel che è successo dopo l’ultima visita fatta a 6 mesi dall’intervento: “Non si può illudere una madre sulla salute del figlio e purtroppo il danno che gli hanno fatto è permanente, non c’è stato un minimo miglioramento. L’intervento è andato bene ma il medicinale che gli è stato iniettato è stato talmente tossico che il nervo non ha avuto la forza di ricrescere. Stanotte non ho dormito, è tutto il giorno che piango perché in un secondo è cambiato tutto. Non sono ancora riuscita a metabolizzare questa notizia di ieri, anche se in questi mesi vedevo che non c’erano miglioramenti”. Michele quindi al momento non potrà camminare da solo: “L’unica cosa è continuare sempre con il tutore, sarà il suo compagno di vita, tanta fisioterapia, dovrà sottoporsi a vari interventi fino al compimento della crescita per crescere equilibrato […] Quello che mi spaventa è il dolore che mio figlio dovrà affrontare”.

I SENSI DI COLPA E IL RITORNO IN TV – Paola Caruso non nasconde di pensare ogni giorno a quando ha preso la decisione di affidarsi alle cure di un medico mentre si trovava in Egitto e accettare di sottoporre il piccolo a quella maledetta puntura: “Forse se fossi stata meno protettiva non sarebbe successo”. Dopo un periodo di profondo scoramento la soubrette fa sapere di essere tornata al lavoro per riprendere in mano la propria vita. Paola vestirà di nuovo i panni della Bonas ad Avanti un altro, una proposta che ha accettato dopo una iniziale titubanza: “Mi ha dato quella leggerezza che avevo perso, invece adesso mi sento di nuovo Paola”.