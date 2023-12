Niente Colosseo per lo scontro a mani nude tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Lo ha ribadito il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, durante l’ultima puntata di Mattino Cinque News su Canale 5. “Il Colosseo non è mai stato in discussione perché c’è un limite anche alle offerte di denaro”, ha spiegato Sangiuliano. “Questi beni esprimono il valore identitario della nostra storia, della nostra tradizione, del nostro passato e devono avere anche una loro sacralità rispetto alla quale nessuno può andare oltre”.

Insomma il Colosseo e Roma no, ma in Italia probabilmente sì. All’epoca del gran rifiuto capitolino di Sangiuliano, Musk aveva appena twittato che il match “avrebbe ricordato l’antica Roma” e che con il ministro aveva “concordato una location epica”. Il proprietario di X/Twitter è stata la star più importante ospite di Atreju a Roma nei giorni scorsi.