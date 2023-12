Pur di assistere alla recita di Natale di uno dei suoi figli, Davide Za, titolare di un’attività commerciale in provincia di Lecce, ha deciso di chiudere il negozio per qualche ora. Anche se è il periodo dei regali, gli affari possono aspettare: “Oggi pomeriggio il negozio aprirà dopo le ore 18, perché sarò a sentire i canti natalizi di mio figlio. Capisco il periodo e il disagio ma oggi non c’è niente di più importante. So che capirete. Buon Natale”, è il messaggio lasciato dall’imprenditore sulla vetrina del suo mobilificio.

Intervistato da Repubblica, Davide ha raccontato i motivi che l’hanno spinto a compiere questa romantica scelta che in queste ore sta facendo il giro del web: “Non ero mai stato a una recita di uno dei miei figli, sempre preso dagli impegni di lavoro, ma quest’anno ho detto ‘no’. E ho chiuso il negozio”. E ancora: “Questi momenti non tornano più. Spesso e volentieri si manca alle recite dei figli per motivi di lavoro – ha aggiunto Za – ma quest’anno ho detto ‘no’. Per un po’ di anni me le sono perse. Alla fine si fa tutto per i bambini: un conto per mio figlio sarebbe stato vedere solo la madre; un altro vedere entrambi”.

Nonostante il timore di scontentare qualche cliente, il commerciante ha ricevuto solamente tantissimi messaggi di approvazione e stima: “Bravo amico mio, si fa così. I figli prima di qualunque cosa. Lavorare per vivere non vivere per lavorare!!! Ti voglio bene”, ha scritto un utente su Facebook. “Con quel cartello ho evitato che tanta gente aspettasse all’esterno magari pensando a un imprevisto di qualche minuto – ha continuato -. Capita in casi del genere che ti chiamino e invece questa volta tutto è filato liscio. Quando arriva il periodo natalizio dico a tutti i miei dipendenti di privilegiare la famiglia proprio come ho fatto io quest’anno”, ha concluso.