Amici di Maria De Filippi, l’officina dei talenti targata Canale 5, dovrà fare i conti con un ritiro di un ex allievo dal mondo musicale. Stiamo parlando di Calma (all’anagrafe Marco Barbieri) che dopo aver partecipato al talent show nel 2022 ha deciso di annunciare il suo ritiro dalla musica con un post sul suo profilo Instagram. “È stata una decisione sofferta, ma dovuta. Non ho più la pace dentro e non ho più trovato gli stimoli di cui avrei bisogno continuamente per fare questo lavoro. Per essere parte di un sistema bisogna sottostare a richieste e idee non solo proprie. Ma io devo onestà e sincerità alle mie canzoni, che poi le mie canzoni sono io”, ha raccontato il giovane artista. E ancora: “Per coerenza non ho mai piegato la testa davanti a niente. Non mi ha raccomandato mai nessuno, mi sono fatto il c**o e mentre facevo il pizza-boy, mi ritagliavo i giorni per andare in studio a raccontare le mie sofferenze, le mie storie d’amore, la mia difficoltà a sentirmi adeguato nei posti in cui ero. Ho pianto lacrime pesanti, insieme a mia madre e mio padre perché non girava mai quella c***o di ruota”.

Un post di denuncia il suo, non solo contro una delle trasmissioni più longeve della televisione italiana ma anche con un dito puntato ad una persona ignota che non gli avrebbe permesso di sfruttare le opportunità dopo il talent: “Ho avuto una possibilità caduta dal cielo che però qualcuno ha deciso non dovessi sfruttare. Ho tenuto la bocca sempre chiusa, perché si doveva fare così. Perché era giusto cosi. Però ora non c’è un solo giorno in più per me in quel settore. Sono esausto”. Una delle cause scatenanti sarebbe da attribuire anche ad un dettaglio più intimo e riservato: “Ho deciso di prendermi cura della mia salute mentale e cercare di guarire. Vi auguro di rimanere sempre veri verso chi siete. Il progetto Calma finisce qui, così come la mia musica. Grazie a chi mi ha sostenuto sempre, a chi si è fatto kilometri per venire ai miei concerti. Vi devo tanto e sono certo capirete”.

Nei 252 commenti comparsi sotto al post numerosi utenti hanno deciso di supportare il giovane (ormai ex) cantante chiedendosi se la persona in questione possa essere proprio il professore del talent Rudy Zerbi. Nell’ultimo periodo Calma aveva ricondiviso un vecchio tweet del coach a lui indirizzato “Anche io ti porto nel cuore e se avrai bisogno di me io ci sono!”, commentandolo con “Frasi invecchiate male“. Alcuni haters inoltre su X hanno volutamente attaccato Marco accusandolo di essere alla ricerca di visibilità volendo quindi sfruttare il nome del coach e speaker radiofonico Zerbi. La risposta di Calma non è però tardata ad arrivare: “Guardate come rispondono, la vostra cattiveria fa schifo. Mi avrai sulla coscienza, tu insieme a tutte le altre merde che se ne sono sempre sbattuti il c*z. Sto lottando contro la depressione e non posso accettare che continuino a distruggermi dall’interno”.

