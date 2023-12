Il “pandoro gate” è tutt’altro che chiuso. Anzi, dopo l’Antitrust, ora la Procura di Milano potrebbe ad aprire un fascicolo sulla vicenda, come rivela l’Ansa. Sul tavolo del procuratore Marcello Viola è infatti arrivato un esposto presentato dal Codacons e da Assourt, l’associazione utenti dei servizi radiotelevisivi, che ipotizza il reato di truffa. Ma non è l’unica tegola che pende sul capo dell’influencer super star: dopo il caso del pandoro benefico realizzato con Balocco, l’attenzione si sposta ora su un altro progetto benefico, relativo alle uova di Pasqua realizzate con Dolci Preziosi. Dopo il nuovo articolo di Selvaggia Lucarelli, il Codacons ha annuncia ora un nuovo esposto all’Autorità per la concorrenza, in cui si chiede di aprire un’istruttoria per pubblicità ingannevole e pratica commerciale scorretta.

Il “pandoro gate” di Chiara Ferragni finisce in procura

Chiara Ferragni potrebbe dunque dover rispondere ai magistrati sul caso del pandoro benefico realizzato lo scorso anno da Balocco. Mentre l’influencer annunciava di aver donato un milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino e che tutto era riconducibile ad un errore di comunicazione, le associazioni dei consumatori presentavano una querela. Il capo della procura di Milano dovrà dunque valutare se aprire o meno un fascicolo e di che tipo. Le opzioni sono tre: che si apra un modello 45, senza ipotesi di reato, né indagati; un modello 44, con ipotesi di reato, ma senza indagati; un modello 21, con ipotesi di reato e indagati, per poi disporre anche gli eventuali accertamenti. Il magistrato deciderà che tipo di fascicolo aprire, cioè se procedere con ipotesi di reato e indagati o meno, per poi disporre gli eventuali accertamenti.

Scoppia il caso delle uova benefiche

Ieri il Codacons ha poi presentato un altro esposto, questa volta relativo alle uova sponsorizzate dall’influencer nel 2021 e 2022 per Dolci Preziosi. A lanciare il caso è stata Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano. Sia sulla confezione delle uova che nella campagna di comunicazione, era pubblicizzato il sostegno al progetto benefico I Bambini delle Fate, un’associazione che si occupa di progetti di inclusione per bambini con autismo. L’influencer – come confermato al quotidiano dal proprietario di Dolci Preziosi, Franco Cannillo – avrebbe ricevuto un cachet di 1,2 milioni (500mila euro nel 2021 e 700mila circa nel 2022) per aver ceduto la sua immagine. La donazione all’associazione, effettuata solo dall’azienda, sarebbe stata di 36mila euro in due anni. Anche in questo caso, dunque, qualcosa non tornerebbe e la Lucarelli ha poi rivelato come “dopo alcune telefonate per approfondire il tema uova avvenute ieri, i vecchi post di promozione delle uova pasquali sulla pagina Instagram di Ferragni sono velocemente spariti”.