Attimi di paura per Steven Basalari. L’imprenditore ha raccontato sui propri profili social di esser rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Miami, in cui ha rischiato di perdere la vita. “Sono a Miami vivo per miracolo – ha esordito -. Abbiamo fatto un incidente in autostrada e ci siamo ritrovati schiantati contro un palo della luce 4 corsie opposte”. E ancora: “Eravamo in cinque. L’autista di Uber sotto shock con qualche ferita, io ed un mio amico illesi. Mentre due nostre amiche sono ferite e dovranno operarsi per fratture a gambe e braccia ma non sono in gravi condizioni”, ha spiegato.

A salvare la vita del comproprietario dell’attività ‘Con mollica o senza’ è stato “il fatto che l’auto fosse un modello enorme americano, con qualsiasi altra macchina non avremmo potuto raccontarlo – ha continuato -. Nonostante le nostre amiche dovranno subire degli interventi, siamo stati tutti miracolati“. Al termine del racconto dello sfortunato evento, Basalari ha rivolto un appello ai più giovani: “Queste sono le cose che davvero ci fanno riflettere su quanto sia preziosa la vita. Stavamo ridendo e scherzando e due minuti dopo poteva essere tutto finito. Per sempre. Date valore alle cose davvero importanti e godetevi ogni singolo attimo”, ha concluso. Oltre a gestire la ‘salumeria più famosa di TikTok’ assieme a Donato De Caprio, Steven è a capo della discoteca Numer One di Brescia.