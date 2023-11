Regalare 10 mila euro per finanziare un’idea? Steven Basalari ha detto ‘sì’. È questo il contest proposto dall’imprenditore dopo che l’idea di aprire un locale chiamato “La Wrapperia” con il creator Demis è tramontata. Se prima i requisiti per partecipare al concorso erano più selettivi, ora le possibilità di vincita sono aperte a chiunque abbia un’idea, un’intenzione che colpisca Steven ed il suo team. “Sono qua per darvi una possibilità. Donerò 10.000 euro al miglior progetto che mi venga esposto. Regalerò 10.000 per un qualsiasi progetto, anche portare tua nonna dall’altra parte del mondo”, ha spiegato nel video pubblicato sui social, che ha subito scatenato un’ondata di commenti.

Alcune richieste arrivano da studenti che vorrebbero farsi pagare le vacanze estive, da imprenditori che avrebbero intenzione di rilanciare la propria attività o da chi vorrebbe semplicemente togliersi qualche sfizio. Saranno poi i collaboratori del 31enne a scegliere i progetti finalisti; il vincitore verrà votato dai followers di Basalari tramite un sondaggio su Instagram. L’unico vincolo posto dal tiktoker è quello di non finanziare cure mediche perché “già nella mia vita privata dono a molte iniziative per la cura e la ricerca. Non voglio visibilità grazie a questo”, ha precisato.

Il classe 1992 è oramai un volto noto di TikTok e conta più di 1 milione di followers sulla piattaforma. Ha ereditato dalla sua famiglia la famosa discoteca bresciana “Number One”, che rappresenta una delle maggiori fonti di reddito assieme alla collaborazione con Donato De Caprio, il salumiere napoletano che sta facendo impazzire migliaia di giovani con i suoi panini “con mollica o senza“. La partnership tra i due è nata da poco, anche se hanno già aperto due punti vendita – a Napoli e Milano – dove poter gustare il panino più famoso del web (che sia buono non possiamo metterci la mano sul fuoco…). L’apertura meneghina ha fatto talmente tanto scalpore da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine che, all’inaugurazione, hanno dovuto chiudere anticipatamente il nuovo punto vendita per motivi di ordine pubblico, dato l’impressionante afflusso di clienti.