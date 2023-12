L’anno scorso i sorteggi favorevoli avevano portato le italiane a braccetto fino alla finale di Istanbul. Difficile che il miracolo si ripeta anche quest’anno, ma intanto l’urna continua a sorridere alle rappresentanti del nostro calcio: partendo dalla seconda fascia, l’Inter vicecampione in carica pesca l’Atletico Madrid, una delle migliori prime possibili. E anche Napoli-Barcellona, oltre ad essere sfida di grande fascino, non sarà una partita chiusa in partenza. Solo la Lazio si ritrova probabilmente un avversario proibitivo, il Bayern Monaco.

Meglio di così (quasi) non poteva andare. Simone Inzaghi può festeggiare ancora: la fortuna lo premia molto più di quanto la sua Inter avesse meritato, gettando alle ortiche col turnover il primo posto in un girone agevole contro la caparbia Real Sociedad. L’Atletico Madrid era forse la rivale più abbordabile nel lotto delle prime, dopo il Borussia Dortmund. È anche vero che le squadre scorbutiche – chiuse a riccio, che non concedono spazi e strozzano il palleggio con un pressing asfissiante – sono quelle che il gioco fluido di Inzaghi ha dimostrato di soffrire di più in assoluto negli ultimi anni. Se n’è avuto un assaggio con la Juventus in campionato, e contro Simeone sarà peggio all’ennesima potenza. Però è comunque una passeggiata al confronto di Real, Bayern o City, lo spauracchio che lo stesso Inzaghi aveva evocato prima del sorteggio. Agli ottavi l’Inter partirà alla pari, forse persino leggermente favorita e questo visto le premesse è un miracolo. Poi tanto dipenderà anche dal piglio con cui i nerazzurri affronteranno la sfida: non sarà più possibile fare calcoli e turnover. Ma con un sorteggio del genere a febbraio l’Europa tornerà ad essere un obiettivo, campionato permettendo.

Discorso in parte simile, in parte diverso per il Napoli. È evidente che contro il Barcellona la squadra di Mazzarri partirà sfavorita: sono i campioni di Spagna, bisognerà uscire indenni dal Camp Nou. Un’impresa. Però il Barcellona non è più la corazzata imbattile di un tempo, in campionato quest’anno ha ceduto terreno, l’anno scorso in coppa fu eliminata al girone proprio dall’Inter e tutti si ricordano come. Semmai, il sorteggio è una brutta notizia per i partenopei in chiave Mondiale per club, perché al Napoli servono altre due vittorie per strappare l’ultimo posto italiano (l’altro è prenotato dall’Inter) alla Juventus, pensare di fare bottino pieno contro il Barcellona è utopia, ma questo si sapeva già prima del sorteggio. Una speranza per il passaggio del turno resta comunque accesa.

Lo stesso non vale per la Lazio: contro il Bayern oggettivamente il pronostico pare chiuso. In questo caso era difficile potesse andare peggio. D’altro canto, Sarri avrà la possibilità di giocarsela senza nulla da perdere, senza pressioni. Il sorteggio ha anche un altro vantaggio, non indifferente. L’accoppiamento di Porto-Arsenal e Psv-Dortmund agli ottavi fa sì che nelle prime otto ci saranno ancora almeno due avversarie abbordabili. Un motivo in più per arrivare fino in fondo. Basta crederci.

