La Roma ancora contro il Feyenoord, mentre il Milan pesca i francesi del Rennes. Dopo il sorteggio di Champions, anche l’urna dell’Europa League non regala accoppiamenti troppo malevoli per le italiane. Certo, ai giallorossi di Mourinho poteva andare meglio, ma l’incrocio con gli olandesi evoca bei ricordi: un anno fa il 4 a 1 all’Olimpico che portò la Roma in semifinale nella competizione, due anni fa la finale di Conference League vinta a Tirana. Il Rennes che affronterà i rossoneri è un’incognita: ha fatto un buon girone, con 4 vittorie e un secondo posto solamente a un punto dal Villareal. Nel campionato francese però è precitato in tredicesima posizione, pericolosamente vicino alla zona retrocessione. Insomma, è una squadra che non può far paura al Milan, che come ha detto il tecnico Stefano Pioli punta ad arrivare fino in fondo.

C’è anche una terza italiana in Europa League, l’Atalanta, che però per ora attende comodamente sul divano. Dopo l’esito dei sedicesimi di finale, conoscerà la sua avversaria agli ottavi con il sorteggio del prossimo 23 febbraio. Oltre alle italiane, le squadre ostiche sono soprattutto quelle arrivate dalla Champions: Benfica e Galatasaray, per fare due nomi. Anche il Marsiglia di Gattuso, se si dovesse riprendere, può diventare una mina vagante. Ad oggi però lo Shakhtar è favorito per il passaggio del turno.

Ecco tutti gli accoppiamenti

1 – Feyenoord-Roma

2 – Milan-Rennes

3 – Lens-Friburgo

4 – Young Boys-Sporting

5 – Benfica-Tolosa

6 – Braga-Qarabag

7 – Galatasaray-Sparta Praga

8 – Shakhtar Donetsk-Marsiglia

Tutte le date

Il Milan, retrocesso dalla Champions, giocherà a San Siro l’andata il 15 febbraio. Dopo una settimana il ritorno in Francia. La Roma invece avrà il vantaggio di giocare la partita decisiva tra le mura amiche dell’Olimpico il prossimo 22 febbraio.

Sedicesimi di finale: 15 e 22 febbraio 2024

Ottavi: 7 e 14 marzo 2024

Quarti: 11 e 18 aprile 2024

Semifinali: 2 e 9 maggio 2024

Finale: 22 maggio 2024