Napoli-Barcellona, Inter-Atletico Madrid e Lazio-Bayern Monaco: questo ha deciso l’urna di Nyon. Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League sorride ai nerazzurri. Gli spagnoli guidati da Simeone sono un avversario ostico, tosto, ma poteva andare molto peggio. Ne sanno qualcosa i biancocelesti, che incrociano i tedeschi, forse l’avversaria più difficile insieme a City e Real. Anche al Napoli non è andata benissimo, ma il Barcellona di Xavi non è ingiocabile come fu quello di Guardiola. Un confronto affascinante, già ribattezzato “il derby di Maradona“. L’Inter sorride anche per un altro motivo: la Real Sociedad, passata per prima nel girone dei nerazzurri, ha incrociato il Psg.

Ecco tutti gli accoppiamenti degli ottavi di Champions

1 – Porto-Arsenal

2 – Napoli-Barcellona

3 – Psg-Real Sociedad

4 – Inter-Atletico Madrid

5 – PSV Eindhoven-Borussia Dortmund

6 – Lazio-Bayern Monaco

7 – Copenaghen-Manchester City

8 – Lipsia-Real Madrid

Tutte le date

Le 3 squadre italiane giocheranno tutte la gara d’andata in casa, visto che sono passate da seconde nel girone e quindi dovranno affrontare la sfida decisiva in trasferta.

Ottavi: andata 13-14-20-21 febbraio, ritorno 5-6-12-13 marzo

Quarti: andata 9-10 aprile, ritorno 16-17 aprile

Semifinali: andata 30 aprile-1 maggio, ritorno 7-8 maggio

Finale: 1 giugno allo stadio Wembley di Londra