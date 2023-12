Nel video diffuso sui social dai fan e postato anche in diretta su Instagram, si vede il cantante gospel Pedro Henrique accasciarsi improvvisamente sul palco. Così il musicista 30enne è crollato, privo di sensi, durante un concerto a Feira de Santana, in Brasile. I soccorsi sono stati immediati ed Henrique è stato portato subito in ospedale dove è stato dichiarato morto pochi minuti dopo l’arrivo. Un infarto la causa del decesso. “Ci sono situazioni molto difficili nella vita, per le quali non abbiamo alcuna spiegazione. Dobbiamo solo capire che la volontà di Dio prevale. Pedro era amico di tutti. L’unico figlio maschio, un marito presente e un padre super devoto. Non c’è pastore o cristiano in Brasile che dica qualcosa di diverso: Pedro è semplice, è credente. Che sorriso! Quanto è bello! Che voce”, si legge nel post della casa discografica di Henrique. E molti sono i messaggi di affetto postati sul suo profilo Instagram, dai tanti fan. Il muscista lascia la moglie Suilan Barreto e una figlia di due anni.

