Due militari israeliani sono entrati nella moschea di Jenin, in Cisgiordania, e hanno pregato in ebraico in occasione della festa di Hanukkah. Il video è circolato sui social media ed è stato condannato dal ministero degli Esteri palestinese. Il ministro della Sicurezza nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir si è espresso invece in sostegno dei militari, mentre l’Idf ha annunciato sanzioni. In un tweet le Forze di difesa israeliane hanno spiegato che il comportamento dei due soldati è stato “contrario ai codici di condotta dell’Idf all’interno di un istituto religioso”. Per questo, spiega l’Idf, “i militari sono stati immediatamente allontanati dall’attività operativa dopo aver ricevuto i video e dopo una prima ispezione dell’accaduto da parte dei comandanti. Il comportamento dei soldati nei video è grave ed è in totale contrasto con i valori dell’Idf. I soldati saranno sanzionati di conseguenza”.