Un fotoreporter dell’agenzia di stampa turca Anadolu, Mustafa Alkharouf, è stato aggredito, picchiato e preso a calci da alcuni agenti della polizia israeliana mentre stava lavorando a Gerusalemme est. È accaduto venerdì 15 dicembre. Il fotografo stava documentando le preghiere di un gruppo di palestinesi riuniti nel quartiere di Wadi al-Joz, vicino alla moschea di Al-Aqsa, nonostante le restrizioni imposte dalle forze israeliane.

???? Anadolu photojournalist Mustafa Haruf, on duty in occupied East Jerusalem, was violently attacked by the Israeli army, leading to his hospitalization ⤵️ https://t.co/exT6XqjEaA pic.twitter.com/srmEGoPcJv

— Anadolu English (@anadoluagency) December 15, 2023