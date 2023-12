“Dopo aver appreso dalle agenzie di stampa dell’imminente registrazione di un docufilm sulla mia storia d’amore con Silvio Berlusconi, mi trovo costretta a smentire questa fantasiosa notizia poiché totalmente destituita di ogni fondamento”, con tono netto la deputata Marta Fascina smentisce la notizia pubblicata dal settimanale L’Espresso. L’ultima “moglie” del Cavaliere, scomparso sei mesi fa, protagonista di un docufilm sullo stile di “Unica” di Ilary Blasi, un modo per rompere il silenzio dopo mesi vissuti di fatto in isolamento nella villa di Arcore, tornata in Parlamento solo un mese fa per votare il decreto Caivano.

La notizia pubblicata da L’Espresso è stata smentita anche da Francesca Verdini, compagna di Matteo Salvini, che secondo l’indiscrezione avrebbe dovuto produrre il docufilm con la sua società La Casa Rossa. Fascina ha scelto negli anni una linea silenziosa, la sua voce è di fatto sconosciuta al grande pubblico. L’abbiamo vista in prima fila ai funerali di Silvio Berlusconi in lacrime, vicina ai figli del leader di Forza Italia.

A marzo 2022 Berlusconi e Fascina avevano festeggiato le loro “nozze” con rito morganatico, dopo la sua scomparsa nel testamento l’ex premier ha destinato all’ultima compagna un lascito di 100 milioni di euro. Da risolvere il nodo della casa di Arcore, di cui ha l’usufrutto, da settimane al centro di retroscena giornalistici smentiti nell’ultimo libro di Bruno Vespa: “Il mio amato Silvio donava amore a profusione. In un simile contesto di armonia ed unione che lui, nella sua unicità, è stato capace di creare, sarebbe stato difficile non stringere eccellenti rapporti con i suoi amati figli a cui resto legata da sentimenti di stima ed affetto sinceri e profondi”.