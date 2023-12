Si chiama La Seconda Chance il nuovo film con protagonista Max Giusti. Assieme all’attore e conduttore, sullo schermo vedremo Gabriella Pession: i due sono una coppia con due figli adolescenti, gemelli. Sarà la festa per il loro diciottesimo compleanno a innescare lo snodo della trama… Ma la conferenza stampa è stata per Giusti anche l’occasione per parlare di una cosa molto delicata: “A proposito di seconda chance finalmente posso dire di essere sano come un pesce perché negli ultimi tempi ho avuto un gravissimo problema. Quando ho fatto questo film avevo un problema di salute e 48 ore fa ho saputo che non ce l’ho più. Non l’ho mai voluto dire, non ne ho mai voluto parlare, non lo sapeva nessuno, neanche i miei agenti. Ora sono una persona sana e sono molto felice di questo”. E ancora: “È proprio una bella seconda chance per me”. La commedia familiare con un tocco fantasy di Umberto Carteni, dopo il debutto alla Festa di Roma in Alice nella città e un’uscita a fine ottobre in sala, arriva in tempi rapidissimi su Rai 1 in prima serata il 29 dicembre.