Attimi di paura per Alessia Lautone. Come raccontato dalla stessa giornalista sulla piattaforma X, l’aggressione sarebbe stata verbale e fisica. L’aggressore, un uomo che stava chiedendo ai passanti l’elemosina: “Mi sono girata per guardare, non sono intervenuta e l’uomo mi ha fatto segno con la mano che mi avrebbe sgozzata, un gesto ripetuto più volte – ha spiegato Lautone -. Non contento, mi ha spinto addosso a un’altra donna e dopo si è allontanato”. E ancora: “Sono stata aggredita con spinte e insulti. L’uomo continuava a fare il gesto di volermi sgozzare. Così, senza motivo. Mattinata da incubo in via San Gregorio a Milano”, ha concluso. La direttrice di La Presse è stata spintonata a due passi dalla stazione Centrale di Milano, dopo aver fissato un uomo che stava chiedendo insistentemente dei soldi ad una passante. Secondo le prime indiscrezioni, l’aggressore userebbe spesso toni ed atteggiamenti simili, minacciando le persone di tagliare loro la gola. Dell’accaduto sono state informate le forze dell’ordine.