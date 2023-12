“Vi fate la doccia tenendo il doccino alle vostre spalle o davanti a voi?”. Il quesito balzano anzichenò ha fatto il giro di Tik Tok da che Lovey Lee, influencer statunitense, ne ha parlato in una clip. “Io e mia mamma parlando abbiamo realizzato che facciamo la doccia in due modi diversi, e voi?”, ha chiesto la ragazza. Come fa notare il Daily Mail, i commenti sono arrivati a decine. “Io faccio il modo che il doccino resti alle mie spalle e certo, occasionalmente mi giro, ma mia mamma lo tiene di fronte a sé in modo che l’acqua le arrivi direttamente sulla faccia”. Dopo 48 ore dalla pubblicazione, il video aveva già superato i 3,6 milioni di visualizzazioni. Alcuni hanno commentato che “è impensabile fare la doccia rivolti verso l’acqua”, altri che “si girano spessissimo”. Ancora: “Io ruoto continuamente come un kebab”, “È così bello sentire l’acqua sulla schiena, perché dovrei fare il contrario?”. Insomma, il dibattito non è certo serio ma a quanto pare molto coinvolgente.