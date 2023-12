Una storia d’amore clandestina che riguarda una Casa Reale è già di per sé un romanzo. Ma in questo caso, con nel ruolo dei protagonisti la regina Letizia di Spagna e il suo ex cognato, è un libro bomba. Scritto dal giornalista spagnolo Jaime Peñafiel, contiene le rivelazioni incandescenti di Jaime Del Burgo, 53 anni, avvocato imprenditore all’epoca dei fatti sposato con la sorella della sovrana, Telma Ortiz. E’ proprio lui, e solo lui, a sostenere di aver avuto una lunga relazione sentimentale con Letizia Ortiz poi diventata sovrana di Spagna. Ex giornalista televisiva, oggi 50 anni, Letizia di Spagna è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata: abituata più a fare domande che a riceverne. La loro frequentazione amorosa è cominciata, a detta di Jaime Del Burgo, nel 2002, prima del suo matrimonio di Letizia con Felipe VI di Spagna. Ma è ripresa come un fuoco anni dopo le nozze, avvenute nel 2004.

Facciamo un po’ di ordine nella cronologia dei fatti narrati nel libro scandalo. A cominciare dalla scoperta di Jaime che Letizia sarebbe diventata regina. Cosa fa l’amante quando scopre che la sua amata si sta per sposare? L’uomo lo scopre a cena al Ritz di Madrid, proprio quando è in procinto di chiederle di ufficializzare il rapporto con un fidanzamento. Ma si accorge di essere fuori tempo massimo e allora sta zitto. “Aveva in tasca un anello di fidanzamento”, scrive l’autore, “però non glielo diede, perché Letizia gli rivelò di aver incontrato l’uomo che le avrebbe cambiato la vita: Felipe di Borbone e di Grecia”. Cosa succede dopo? Jaime Del Burgo racconta che da allora fino al 2010 la loro relazione diventa solo una “complice amicizia”. Poi però l’amore rinasce più intenso di prima. Galeotta è l’amaca.

Un giorno lui e Letizia sono sdraiati in giardino sotto il portico della piscina. “Era da un po’ che non eravamo soli. Eravamo sempre circondati da persone. Seduti sulle amache, uno di fronte all’altra, ci guardavamo a lungo e in silenzio finché non la sentii dire ‘quanto ti amo’”, racconta l’avvocato. Fra i dettagli svelati nell’opera anche il sogno condiviso di scappare insieme negli Stati Uniti. E di avere da Letizia – già mamma di Leonor e Sofia – un figlio insieme, da madre surrogata a Los Angeles. Ma le prove di questa relazione esistono? L’imprenditore, su cui in Spagna l’opinione pubblica è molto critica per il fatto di ‘infangare’ l’immagine di una donna, al di là che sia o meno la regina, sostiene: “Ho fotografie, video e messaggi di testo”.

E su Twitter pubblica una foto della regina incinta mentre si scatta un selfie allo specchio. Il testo recita: “Amore. Indosso la tua pashmina. È come sentirti accanto a me. Si prende cura di me. Mi protegge. Conto le ore finché non ci rivedremo”. Il post dopo qualche ora dopo è stato cancellato. Ma Jaime Del Burgo insiste e pubblica su Twitter: “Non cambio una virgola dei miei post eliminati. Apprezzo i messaggi di chi ha capito che avevo le mie ragioni”. E spiega: “Non mi sento orgoglioso. Ma la verità è la verità”.

Fra le sue verità anche il ricordo dell’incontro richiesta prima del matrimonio di Letizia con Felipe. “Alla vigilia del matrimonio mi ha chiesto di incontrarci. Quando ci siamo incontrati mi ha preso la mano e mi ha chiesto perché non le avevo mai chiesto di sposarmi”, racconta l’avvocato nel libro. E sul rapporto con Felipe di Spagna suo amico? “Con Felipe avevo una grande amicizia”, spiega. “Mi trattava da brav’uomo perché non si sentiva in grado di calmarla”. dice Del Burgo, definendo fra le altre cose Letizia come una donna al tracollo. La fine della relazione? Nel novembre del 2011 Jaime riceve una telefonata da Letizia. La conversazione è molto breve: ”Non possiamo continuare a vederci”, rivela. La Corona spagnola, interpellata sulla faccenda non ha rilasciato dichiarazioni. Il matrimonio fra Letizia e Felipe nel 2024 compirà 20 anni ed è sempre stato considerato idilliaco.