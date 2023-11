Tanto per cambiare, Jude Bellingham è stato il grande protagonista anche null’ultimo match di Champions League vinto dal Real Madrid per 4 a 2 contro il Napoli. Un gol e un grande assist, oltre a giocate di classe senza soluzione di continuità. Bellingham ha solo 20 anni, ma ha dimostrato di essere un calciatore maturo anche nel post-gara, quando si è presentato davanti ai microfoni di Amazon Prime: “È stata una bella partita, subiti i due gol abbiamo dimostrato che siamo forti e che vogliamo andare avanti. Sono nato per giocare nel Real Madrid, mi piace sfruttare tutta questa pressione“, ha detto il centrocampista dei Blancos, dimostrando di non avere problemi a caricarsi la squadra sulle spalle.

Bellingham si è prestato all’intervista con impegno e spontaneità. Tanto da diventare protagonista di un simpatico botta e risposta con l’inviata Alessia Tarquinio. La giornalista gli ha chiesto in inglese: “Hai un rapporto molto bello con tua mamma, puoi dire qualcosa a mio figlio che ogni tanto non si comporta tanto bene?”. Immediata e brillante la risposta di Bellingham: “Devi essere gentile con tua mamma perché le mamme sono importanti per noi”. Un vero e proprio appello in diretta tv.