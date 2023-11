È diventato virale il video di un ragazzo che parla indisturbatamente al telefono mentre se ne sta seduto sul cofano di una Ferrari in movimento per le strade di Milano. Vista la surreale scena, il passeggero dell’auto dietro alla supercar ha ripreso il tutto. Oltre al pericolo che poteva causare a sé stesso e agli altri, il costoso mezzo ha commesso un’altra infrazione. Come si può notare verso la fine del filmato, la Ferrari ha compiuto una svolta a destra, passando col semaforo rosso.