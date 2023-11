Secondo loro è stato un gesto molto romantico. Secondo i commentatori social un orrore. Cosa è accaduto? La storia è quella di Cole Bures, 32 anni e Samantha Camenzind, 28 anni e arriva dal Nebraska. La racconta il New York Post. Camenzind ha avvistato un cervo mentre i due si trovavano fuori per una battuta di caccia, ha sparato e lo ha ucciso. A quel punto il fidanzato ha pensato che non ci fosse momento migliore per chiederla in moglie, si è inginocchiato e le ha fatto la proposta. Lei è stata molto felice: “Era perfetto, non potevo immaginare momento migliore, non me lo aspettavo”, ha detto. E per ricordare l’evento, Bures ha chiamato un fotografo e ha chiesto foto con l’animale morto accanto. Con loro, c’erano parenti e amici, tutti amanti della caccia: “Non so se fossero più scioccati da quanto fosse grande il cervo o dalla proposta di matrimonio”. Tutto è bene quel che finisce bene? Per la coppia, che convolerà a nozze il prossimo autunno, sì. Per tanti commentatori meno: in molti hanno scritto in forte polemica con l’idea di posare con la carcassa del cervo accanto e l0 hanno trovato “di cattivo gusto”, “macabro”, “inutile”.