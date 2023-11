“Il berlusconismo nel vostro Paese ha cancellato il futuro, il neo liberalismo ha fatto lo stesso nel resto d’Europa. Ora è nostra responsabilità pensare che vita vorremmo a cosa aspiriamo, ora per battere Meloni e Salvini è necessario pensare a un futuro alternativo, offrire nuovi orizzonti”. Così Yolanda Diaz, leader della piattaforma progressista spagnola Sumar, in un messaggio al Congresso di Sinistra italiana, in corso a Perugia. “Per togliere il potere ai negazionisti dobbiamo dare migliori risposte al malessere di cui si nutrono le destre con le loro false soluzioni. Si, è necessario pensare la vita che verrà”, aggiunge, citando il titolo che SI ha dato al suo Congresso. “Questo lo abbiamo fatto nel nostro paese il 23 luglio e abbiamo vinto. La politica è immaginazione e audacia. Lo sapeva Antonio Gramsci un secolo fa, dobbiamo ricordarlo adesso a pochi mesi da un’elezione europea dove ci giochiamo molto, dove abbiamo bisogno di più alleanze rosso verdi come la vostra, per avanzare verso un’Europa che protegge le persone, la democrazia e il pianeta”. “Sono convinta che continueremo a rafforzare questa relazione per costruire un blocco storico progressista che metta gli interessi delle persone al di sopra dei privilegi dei pochi. Come dite sempre, si può fare. E lo faremo. In Italia, in Spagna e in Europa”, conclude.