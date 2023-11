Dopo aver raccontato a Verissimo le emozioni che stanno provando al pensiero di diventare genitori, Veronica Peparini e Andreas Muller stanno continuamente aggiornando i fan su come sta procedendo la non facile gravidanza della 52enne. Le parole d’ordine per la coreografa di Amici sono riposo ed amore, vista la situazione delicata di questa sua terza maternità. Si tratta infatti di una “gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica” ovvero, – come spiegato da Muller sui social – “le piccole vivono in una unica placenta in due sacche distinte”. Ciò che ha fatto allarmare i futuri genitori è stata la scoperta che “i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra, che quindi è ricevente”.

La condizione si potrebbe risolvere in autonomia, in caso contrario non è da escludere l’operazione chirurgica. Sarà necessario effettuare controlli preventivi ogni 48 ore circa: nella giornata di ieri, 23 novembre, la coppia si è infatti recata in ospedale per degli accertamenti che hanno commosso di gioia Andreas: “Che meraviglia! Quella girata è la ricevente – ha scritto il ballerino sui propri profili social – e quella di fronte è la donatrice. Fa quasi commuovere“. E ancora: “Comunque sta tenendo duro la più generosa, quindi il carattere già ci piace”.