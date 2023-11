La lotta per il titolo mondiale si accende già nel venerdì di Valencia. L’ultimo appuntamento della stagione MotoGp 2023 è quello del duello finale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. E il weekend è cominciato in modo più complicato del previsto per il piemontese. Il campione del mondo in carica con la sua Ducati sarà costretto a disputare il Q1 domattina nelle qualifiche. Il leader della classifica generale, a +21 su Martin, non è andato oltre la 15esima posizione nelle Fp2 mancando l’obiettivo top10, che garantiva l’accesso diretto in Q2. Il più veloce di giornata è risultato Maverick Vinales con l’Aprilia che ha preceduto proprio Martin. Lo spagnolo nella fase clou delle libere ha seguito da vicino la Ducati di Bagnaia innervosendo il rivale per la corsa al titolo.

“La marcatura stretta di Martin? Penso che debba fare il suo, lui deve vincere tutte e due le gare, meglio che pensi al suo“, ha replicato Bagnaia ai microfoni di Sky Sport. “Siamo un po’ lontani con il feeling, con le gomme nuove non sono riuscito a performare. Non riusciamo sempre a mettere a posto quello che non va il venerdì. Abbiamo analizzato la situazione, su questo siamo tranquilli. Ci sono tanti piloti forti della Ducati che vanno veloce, abbiamo il margine per migliorare”, ha concluso Bagnaia. Azioni come quella di Martin “penso lascino il tempo che trovano, se pensa di aver trovare un vantaggio nel rallentare l’avversario fa parte delle cose. Ma oggi Pecco aveva i suoi di problemi”, ha aggiunto sempre a Sky Sport il team principal della Ducati, Davide Tardozzi. “La marcatura ci può stare ma lo fa solo uno”, ha aggiunto.

Ai microfoni dell’emittente satellitare si è presentato anche lo stesso Martin: “Il tempo è stato veramente buono, sono contento. La pista è fantastica. Siamo nel Q2 e va bene così. Una tattica studiata quella di uscire dietro a Bagnaia? Pensavo che lui volesse tirare ma invece no, non ha spinto moltissimo. Dopo ci sono state delle bandiere gialle. Ma sicuramente Pecco andrà in Q2″. Il pilota della Pramac a Sky Sport ha aggiunto: “Strategia studiata con il team? Non è facile dirlo, durante questi giorni abbiamo pensato a qualcosa per mettergli un po’ di pressione. Ho visto che erano un po’ nervosi e questo mi ha dato motivazione“, ha concluso Martin.