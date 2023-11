“Registriamo un passaggio continuo di ministri del Governo a Caivano, quindi abbiamo trovato una soluzione per accogliere i pellegrini del Governo. Abbiamo deciso di installare a Caivano una tenda della protezione civile così li ospitiamo quando vengono in pellegrinaggio“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto a un convegno organizzato dall’Acen, prendendo spunto dal caso del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sceso dal Frecciarossa alla stazione di Ciampino per recarsi a Caivano. “Era diretto a un parco realizzato dai Carabinieri – ha aggiunto De Luca – ma cosa c’entra Lollobrigida con i Carabinieri? Comunque esprimiamo solidarietà al Governo delle cerimonie e abbiamo deciso di installare due tende della protezione civile per ospitare tutti quelli che vengono in gita scolastica, tutti i ministri che immagino saranno qui fino alle elezioni europee e poi scompariranno, come erano scomparsi prima. Fatela finita e rispettate la dignità di Caivano, che non sapete neanche dov’è. Dove eravate in questi anni e decenni?”, ha concluso De Luca