Ha chiarito “nulla di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano sul web” e ha chiesto “positività e ottimismo”. Dopo la comunicazione di Andrea Muller sulle difficoltà incontrate in gravidanza da Veronica Peparini, è stata lei stessa a spiegare via Instagram che si tratta di una “gravidanza gemellare monocoriale biamniotica: le piccole vivono in una placenta unita in due sacche distinte. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da se, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore”. E nelle scorse ore la ballerina e coreografa è tornata a scrivere sui social: “Sono fiera del mio corpo e di sentirmi bene e donna alla mia età con questo bel pancino che cresce ogni giorno. Donne non abbiate mai paura di mostrarvi per come siete, siamo belle e forti e questo nessuno ha il diritto di togliercelo. La cosa che più mi auguro è che queste piccole stiano bene e che arrivino tutte e due alla fine di questo percorso insieme a noi! Questo periodo devo stare a riposo ma so che è per una buona causa, mi manca lavorare e mi manca essere in sala e in giro a fare il mio lavoro, ma so che sarà tutto più bello”. Peparini, 52 anni, aspetta due gemelle da Andres Muller, suo ex allievo 27enne.

