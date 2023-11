Il caos Morgan ha dato occasione per dire la sua anche a Ludovico Tersigni, ex conduttore di X Factor. Cosa è accaduto? Come anticipato da FQMagazine, Morgan è stato licenziato dal talent targato SkyUno. Il post con il comunicato della fine della relazione professionale tra Castoldi, Sky e Fremantle, è stato pubblicato ovviamente anche sui social ed è lì che l’ex conduttore ha detto la sua: “Avreste dovuto comunicare anche che io ho deciso di non rinnovare il contratto per il secondo anno. Pensano tutti che siate stati voi a segarmi”. Insomma, un chiarimento molto pacato ma che rende conto di come mai al suo posto sia arrivata Francesca Michielin, che è ancora la padrona di casa del programma. Tersigni è arrivato al timone di X Factor nel 2021, dopo l’addio di Alessandro Cattelan. Poco e nulla era stato spiegato poi, sul suo “addio”. A quanto pare volontario.