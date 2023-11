È bufera sul ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida dopo lo scoop del Fatto sulla sua “fermata ad personam“: lunedì, nel bel mezzo del caos sulla rete ferroviaria dovuto un guasto sulla tratta Roma-Napoli, il ministro ha ottenuto di far sostare il Frecciarossa su cui viaggiava (con 111 minuti di ritardo) a una stazione non prevista, quella di Ciampino, dove è sceso insieme al suo entourage per recarsi in auto blu a Caivano (Napoli) dov’era atteso all’inaugurazione del nuovo parco urbano. “Un segnale devastante della politica ai cittadini, in un momento di tagli e di manovre lacrime e sangue. Un autorevole esponente del governo utilizza un mezzo di trasporto che non è al personale servizio del ministro, ma dei cittadini, e ne fa un privilegio personale”, attacca il leader del M5s Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa di presentazione degli emendamenti alla manovra. “Lo definirei un privilegio da Prima Repubblica, ma non so dire se ministri della Prima Repubblica si sono mai permessi di chiedere un privilegio del genere. Ci riserveremo tutte le valutazioni del caso”, afferma.

E c’è chi chiede un passo indietro del ministro di Fratelli d’Italia, cognato della premier Giorgia Meloni: “Se il ministro Lollobrigida ha davvero fermato un treno alta velocità in una stazione sul percorso Roma-Napoli siamo in presenza di un abuso di potere senza precedenti. I ministri possono usare i mezzi dello Stato ma non possono fermare i treni di tutti i cittadini. Se la notizia sarà confermata chiederemo in Aula le dimissioni di Lollobrigida”, scrive su Twitter il leader di Italia viva Matteo Renzi. Durissimo il segretario di +Europa Riccardo Magi: “Dalla sovranità alimentare per l’Italia alla sovranità ferroviaria per se stesso. Se risultasse vera la notizia che Lollobrigida ha fatto fermare un treno, non dovrebbe attendere oltre e correre in Parlamento a spiegare. I cittadini, già vessati da un sistema di trasporti nazionale penoso, devono anche subire l’umiliazione di un ulteriore ritardo per le esigenze di un ministro”, attacca. Anche il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni cita i “milioni di pendolari, lavoratori e studenti, che ogni giorno ne passano di tutti i colori sui regionali e non possono nemmeno lamentarsi. Sull’arroganza da privilegiato di Lollobrigida qualcuno del governo dovrà dare spiegazioni in Parlamento, perchè di una versione governativa del marchese del Grillo gli italiani non ne hanno proprio bisogno”, scrive. “Il ministro Lollobrigida non può trasformare i treni italiani nella sua auto blu”, riassume invece il deputato dem Andrea Casu.

Da FdI invece si levano solo voci a difesa del compagno di partito. “Oggi dal solito quotidiano, con la schiera al seguito di alcuni parlamentari della sinistra, arriva l’ultimo attacco spuntato contro il ministro Lollobrigida. La sua colpa sarebbe quella di essere sceso, a causa di un grave ritardo, dal treno Frecciarossa e senza recare alcun disagio ai passeggeri, pur di presenziare a un evento importante come l’inaugurazione del parco urbano a Caivano. È lampante che l’assenza di un ministro ad un’iniziativa come quella di ieri che sancisce, grazie anche al governo Meloni, la rivincita dei cittadini contro la criminalità, sarebbe stato un vero e proprio danno all’immagine dello Stato”, dice il capogruppo alla Camera Tommaso Foti, senza spiegare però in che modo la fermata non prevista (con l’ulteriore ritardo che necessariamente ha causato) non avrebbe recato “alcun disagio” agli altri viaggiatori. “Se la colpa di Lollobrigida è quella di voler esser presente a tutti i costi a Caivano, di aver voluto usare un mezzo pubblico e di aver trovato prontamente un’alternativa per raggiungere il luogo, è evidente che certi sciacalli non sappiano più a cosa aggrapparsi”, aggiunge Foti. Interpellate dall’agenzia LaPresse, le Ferrovie dello Stato giustificano la fermata non prevista, che – dicono – “è stata richiesta per motivi istituzionali” e “dopo la verifica della fattibilità è stata autorizzata da Rfi, non causando lo stop né alcuna ripercussione sulla circolazione sulla linea già rallentata”.