Un segnale devastante della politica ai cittadini, in un momento di tagli e di manovre lacrime e sangue. Un autorevole esponente del governo utilizza un mezzo di trasporto che non è al personale servizio del ministro, ma dei cittadini, e ne fa un privilegio personale". Così il leader del M5s Giuseppe Conte ha replicato su quanto fatto emergere da il Fatto Quotidiano sulla fermata ad personam sul Frecciarossa del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida , effettuata per evitare al ministro di arrivare tardi a Caivano.

“Lo definirei un privilegio da Prima Repubblica, ma non so dire se ministri della Prima Repubblica si sono mai permessi di chiedere un privilegio del genere. Ci riserveremo tutte le valutazioni del caso”, ha poi replicato in merito alla domanda se il M5s chiederà le dimissioni del ministro, come chiesto anche da Matteo Renzi per conto di Italia Viva.

