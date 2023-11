Il disegno di legge Roccella sulla violenza di genere, le polemiche sul consigliere del ministro Valditara Alessandro Amadori, l’accordo tra Italia e Albania sui migranti, la Manovra e perfino la sostituzione di Licia Ronzulli con Maurizio Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato. Ma non la notizia, rivelata oggi dal Fatto Quotidiano, della fermata “straordinaria” a Ciampino di cui ha usufruito ieri il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che viaggiava sul treno Roma-Napoli Afragola per arrivare a Caivano. Sparita dal mattinale “Ore 11” che ogni giorno l’ufficio stampa di Fratelli d’Italia invia a deputati e senatori per commentare le principali notizie del giorno e dare la linea al partito.

Una scelta – quella di evitare qualsiasi riferimento alla notizia – dietro cui si cela tutto l’imbarazzo del partito. Di solito, nel documento prodotto dallo staff della comunicazione vengono sempre citate tutte le notizie che si trovano sui giornali, anche quelle più scomode per il partito e per il governo. E in genere vengono commentate per smentire o per sminuire. Ma così non è stato per il caso Lollobrigida.

La decisione di far sparire la notizia dalla rassegna stampa di Fratelli d’Italia è dovuta al fatto che una linea ufficiale non è stata ancora espressa. I vertici del partito e del governo per il momento non commentano e sperano che la questione si sgonfi e non venga cavalcata dall’opposizione. L’unico ad aver commentato, nella maggioranza, è stato il deputato Marco Cerreto che ha parlato di “sciacallaggio mediatico”: “Se il ministro non fosse stato presente a Caivano avremmo avuto titoloni sullo Stato assente – ha detto – criticare ogni volta chi fa bene il proprio lavoro non giova a nessuno”.