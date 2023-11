“Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni”, così una nota dell’ufficio stampa Sky conferma l’indiscrezione pubblicata domenica su FqMagazine sull’allontanamento immediato di Morgan da “X Factor 2023”. Così è andata. Qualche minuto dopo è partito il toto-sostituto su chi avrebbe potuto prendere il posto dell’epurato illustre anche solo per tre puntate. In ballo c’è la band Astromare, recuperata al ballottaggio e rimasti orfani di guida all’interno del talent.

Si è fatto il nome degli ex giudici Emma o Lodo Guenzi, addirittura il rapper Salmo, volto di punta delle serie Sky, dopo l’exploit di “Blocco 181”. Qualche bontempone ha pubblicato sui social, un meme con Bugo indicato come nuovo giudice. Nessuna di queste soluzioni è stata contemplata. Il tempo è poco, la finale del 7 dicembre è alle porte. Secondo alcuni rumors raccolti da FqMagazine potrebbe essere Ambra ad accogliere la band. Tra poche ore sapremo il verdetto ufficiale.