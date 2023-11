Cariche della polizia questa mattina a Firenze, in piazza Brunelleschi, durante una manifestazione degli universitari in solidarietà al popolo palestinese di Gaza. Secondo quanto spiega la Questura del capoluogo toscano, i manifestanti si sarebbero mossi all’improvviso in corteo, dopo che era stata indetto solo un presidio organizzato davanti al Rettorato in piazza San Marco. Da qui l’intervento con cariche di contenimento per il timore che i manifestanti volessero raggiungere obiettivi sensibili presenti nella zona, come la sinagoga in via Farini. Diversa la versione degli studenti: “Il nostro intento pacifico, e dichiarato fin dall’inizio, era di entrare nella nostra sede universitaria di piazza Brunelleschi e fare assemblea. Camminando verso Santissima Annunziata la polizia in tenuta anti sommossa ci ha bloccato la strada e ci ha manganellato in modo completamente arbitrario. Abbiamo ribadito che stavamo andando all’Università, il nostro luogo, e che non ci possono impedire di andarci. Arrivati all’ingresso dell’Università c’è stata una seconda carica ancora più aggressiva perché volevano impedirci di entrare”

video giovanipalestinesi.it