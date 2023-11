Una donna di 23 anni è stata aggredita nel pomeriggio di martedì 21 novembre in una zona industriale di Erba (Como). Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore è l’ex fidanzato, che le ha gettato dell’acido muriatico sul volto.

L’uomo di 47 anni – già denunciato e arrestato in flagranza di reato lo scorso 23 agosto per lo stesso reato – aveva un divieto di avvicinamento verso la 23enne. L’aggressore ha raggiunto la donna in via Pontida a Erba alle 14 e le ha gettato addosso acido muriatico. Alcuni passanti hanno assistito al fatto e hanno allertato i carabinieri. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri e la donna trasportata in ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. La vittima ha riportato ustioni al volto – non sarebbero gravi – e alcuni lividi. Nell’aggressione è stato ferito anche un passante, che era intervenuto a difesa della 23enne.