Robbie Williams e Ayda Field hanno quattro figli, Teddy, Charlie, Coco e Beau e un’idea chiara su come educarli. Condivisibile? La moglie del famoso cantante ha detto al Daily Mail di “non voler crescere dei viziati”. Ecco perché, ha spiegato, “noi viaggiamo in business, loro in classe economica. Noi andiamo a sinistra, loro a destra. Le persone penseranno che io sia una stron*a. Non vogliamo crescere del cattivi ragazzi. I bambini così imparano che voleranno in prima classe quando potranno permetterselo”. Field è sempre molto schietta e qualche tempo fa nel suo podcast “Postcards from the Edge” aveva scherzato su un difetto di Robbie Williams: “Russa troppo. A volte lo colpisco con la gamba, lo spingo: spesso funziona, poi ritorna a russare. Si lamenta che ha molto sonno, mi porta al limite(…) Sembra un fot*uto orso che dorme. Onestamente, potrebbe entrare il Gruffalo e Rob sarebbe lì con la sua piccola ghianda nel letto e non se ne accorgerebbe nemmeno. Ci sono terremoti a Los Angeles, ma niente lo sveglia”.