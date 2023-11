“Su Milano, il sindaco che dice che c’è un complotto dei giornali. Milano è una città straordinaria. La mia città è bella, attrattiva moderna e innovativa. Che ci sia un problema sicurezza in diversi quartieri di Milano, anche in pieno centro, è evidente. E se il sindaco dice che è colpa di un complotto dei milanesi cattivi e dei giornalisti compiacenti, insomma, parliamone”. Lo ha detto Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di una visita a un gazebo della Lega a Milano. “A Milano vedo un’amministrazione un pò stanca, non molto motivata. Per Sala, poi, il problema sono i giornalisti, Carlo Verdone e Elenoire Casalegno. Insomma, il sindaco di Milano ha tanto da fare, senza far polemiche”, ha aggiunto Salvini.