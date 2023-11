Fiorello e la politica, un legame piuttosto solido. Anche perché le battute dello showman a VivaRai2 vengono riprese dai politici, con ironia, e il ciclo mediatico si “autoalimenta”. È il caso di Elly Schlein che ha citato Fiore dicendo di non avere “niente di nero da mettersi” e di non aver quindi accettato per questo l’invito ad Atreju da parte della premier Meloni. E ieri il conduttore del morning show di RaiDue è tornato sulla ‘faccenda’: “Una volta i comunisti citavano Gramsci, oggi citano me… Intestatemi pure una piazza, però mentre sono in vita. Mi accontento anche di un passo carrabile, ci potete scrivere ‘Qui Fiorello non può parcheggiare'”. Sempre scherzando ha poi proseguito: “La Meloni, quando ha saputo che la Schlein non sarebbe venuta, ha subito detto ‘Ora il Prosecco chi lo porta?’. Era molto dispiaciuta anche lei”. Come d’abitudine, lo showman scherza su tutti i temi di attualità e non sono mancate battute sullo #ScioperoGenerale dei trasporti, ridotto dai sindacati da 8 a 4 ore dopo la firma dell’ordinanza da parte di Matteo Salvini. “Che poi a pensarci bene – ha ironizzato Fiorello – esistono anche delle soluzioni intermedie: ad esempio, i conducenti potranno guidare, ma a braccia incrociate. Quando si dice ‘oggi i lavoratori incroceranno le braccia”. E ancora: “Alle accuse di squadrismo, Salvini si è risentito, pare che abbia indossato una felpa con scritto ‘non mi hai fatto niente faccia di serpente’. Insomma, non se l’è presa!”.